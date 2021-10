Gordon Ramsay in žena Tana razmišljata o naraščaju

Kljub temu, da sta Gordon Ramsay in njegova žena Tana že krepko zakorakala v srednja leta, si 54-letni kuharski mojster in njegova 46-letna žena želita povečati družino. Kmalu bosta zakonca Ramsay praznovala 25. obletnico poroke, v zakonu pa sta svojo družino povečala že petkrat.

"Pogovarjala sva se o tem, da bi imela še enega otroka, meni pa se to zdi krasna ideja. Ona je rekla, da lahko začneva načrtovati, jaz pa sem obstal in pomislil, da bom najstarejši oče v šoli in razmišljal, kako bo na športnih dnevih. Kljub temu je to nekaj, o čemer še razmišljava, saj nama je čas, ki ga preživiva z Oscarjem, v veliko veselje. Opazovati njegove prve korake po Daymar Bayu in ostale stvari, ki jih počne, to nama pomaga, da ostajava aktivna in sva hkrati boljša starša," je bil odkrit Ramsay.

Par je imel na začetku zakona nekaj težav, saj je Tana dobila diagnozo policističnih jajčnikov, kar ji je oteževalo zanositev. Takrat sta poiskala pomoč v umetni oploditvi in od takrat se jima je rodilo pet otrok. Najstarejša hči Megan je dopolnila 23 let, dvojčka Holly in Jack jih štejeta 21, Matilda je stara 19 let, par pa ima še dveletnega Oscarja.