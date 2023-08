Gordon Ramsay lansiral linijo zamrznjene hrane

Da bi okusili hrano enega najboljših kuharjev na svetu, sedaj ni več potrebno obiskati katere od njegovih restavracij. Gordon Ramsay je namreč predstavil svojo prvo linijo zamrznjene hrane, ki vsebuje osem obrokov. Na voljo so samo v trgovinah Walmart, slavni kuhar pa si želi s tem svojo kulinariko prenesti v domove po vsej državi. "Želim si, da jih ima vsak priložnost okusiti in da bo moja hrana tudi komu navdih," je povedal ob novici.

Gordon Ramsay se je odločil za novo poslovno potezo na svoji kulinarični poti. Po poročanju revije People je lansiral svojo prvo linijo zamrznjene hrane, ki vključuje osem obrokov. "Z veseljem prinašam svoje najljubše jedi v domove po vsej državi," je povedal slavni kuhar in dodal: "Navdušuje me, da so te jedi tako široko dostopne, da jih lahko poskusi vsak, in upam, da bodo v navdih kakšnemu domačemu kuharju."

Gordon Ramsay se je odločil za novo poslovno potezo na svoji kulinarični poti.

Kuharski mojster je v linijo izdelkov vključil svoje najljubše jedi. "Odločitev za zamrznjene izdelke predstavlja poseben del moje osebne kulinarične poti," je povedal zvezdnik, ki je v linijo vključil klasične in prepoznavne britanske jedi, kot sta lazanja in piščančja pita. V lazanji so štiri vrste sira (rikota, parmezan, romano in mocarela), vmes pa bolonjska omaka. Tudi testenine s sirom vsebujejo štiri različne sire (mocarelo, fontino, parmezan in provolone), po vrhu pa so posute koruzne drobtine.