Gordon Ramsay se je v sredo razveselil zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih, kjer se bo od zdaj naprej svetlikalo tudi njegovo ime. Slavni kuhar, ki ga je na slovesnosti spremljal le del njegove velike družine, se je v zahvalnem govoru osredotočil predvsem na vlogo, ki ga čaka v prihodnjem mesecu.

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60-letnik bo namreč kmalu prvič postal dedek. Njegova hči Holly Ramsay je noseča in z možem Adamom Peatyjem decembra pričakuje deklico. "Gospodinjstvo Ramsay se bo kmalu razširilo," je v svojem govoru dejal chef in dodal: "Svojega prvega vnuka bom najverjetneje spoznal čez nekaj dni."

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Ponosen kuharski zvezdnik in njegova zvezda. Profimedia

Zvezda Gordona Ramsayja. Profimedia

60-letnik z ženo Tano. Profimedia

Slavnostna podelitev zvezde. Profimedia

Gordon Ramsay z ženo Tano in hčerko Tilly. Profimedia

V svojem govoru se je spomnil na družino. Profimedia











Obenem je razkril, da sta bila z ženo Tano v velikem strahu pred odhodom v Los Angeles. "Skrbelo naju je, da bi Holly morda odtekla voda, in Tana je vprašala, kdo se v tem primeru vrne. Rekel sem ji, naj jo z letalom pripelje sem in naj rodi kar med letom," je povedal v smehu.