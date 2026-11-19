Gordon Ramsay se je v sredo razveselil zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih, kjer se bo od zdaj naprej svetlikalo tudi njegovo ime. Slavni kuhar, ki ga je na slovesnosti spremljal le del njegove velike družine, se je v zahvalnem govoru osredotočil predvsem na vlogo, ki ga čaka v prihodnjem mesecu.
60-letnik bo namreč kmalu prvič postal dedek. Njegova hči Holly Ramsay je noseča in z možem Adamom Peatyjem decembra pričakuje deklico. "Gospodinjstvo Ramsay se bo kmalu razširilo," je v svojem govoru dejal chef in dodal: "Svojega prvega vnuka bom najverjetneje spoznal čez nekaj dni."
Obenem je razkril, da sta bila z ženo Tano v velikem strahu pred odhodom v Los Angeles. "Skrbelo naju je, da bi Holly morda odtekla voda, in Tana je vprašala, kdo se v tem primeru vrne. Rekel sem ji, naj jo z letalom pripelje sem in naj rodi kar med letom," je povedal v smehu.
V nadaljevanju govora se je Gordon, ki ima z ženo šest otrok, zahvalil tudi vsem ostalim članom družine. "Najin sin Jack, ki služi v britanskih oboroženih silah, danes ne more biti z nami," je dejal in omenil še najstarejšo hčer Megan, ki je policistka, ter najmlajša sinova, triletnega Jesseja in sedemletnega Oscarja. "In seveda Tilly, ki je danes prav tako tukaj z nami. Hvala vsem," pa ni pozabil na svojo 25-letno hčerko, ki je nedavno diplomirala.
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