Gordon Ramsay po razvpiti poroki: Z njimi smo ravnali kot s kraljevo družino

Po zloglasni poroki Holly Ramsay in plavalca Adama Peatyja je družinsko dramo končno naslovil tudi njen slavni oče, kuhar Gordon Ramsay . Slednji je spor, v katerega so bili vpleteni sorodniki njegovega zeta, označil za "vznemirjajočega" . Priznani kuhar je za Daily Mail dejal, da sta z ženo Tano , ko je njuna hči začela hoditi s svojim sedanjim možem, nemudoma sprejela njegovo družino.

Do družinskega razkola naj bi sicer prišlo že leto pred poročnim dnem, ko par na svojo zaroko ni povabil športnikove družine. Vse se je še zaostrilo, ko njegova mati, Hollyjina tašča, tik pred svatbo ni bila povabljena na glamurozno dekliščino, čeprav so bile povabljene nevestina mati in njene številne prijateljice, vključno z Victorio Beckham. To naj bi kasneje sprožilo širši spor znotraj družine, mladoporočenca pa naj bi se zavoljo miru na veliki dan odločila, da iz seznama povabljencev umakneta vse vpletene.

"Poslali smo jim avto s šoferjem, da pridejo na zaroko, in z njimi ravnali kot s kraljevo družino," zdaj trdi Ramsay, ki pravi, da se z zetovo družino želi pogovoriti. "Adam in Holly sta želela, da se ne udeležijo poroke, zato smo to morali spoštovati," je o odsotnosti plavalčevih družinskih članov še dodal slavni chef.