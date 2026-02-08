Gordon Ramsay po razvpiti poroki: Z njimi smo ravnali kot s kraljevo družino

Po zloglasni poroki Holly Ramsay in plavalca Adama Peatyja je družinsko dramo končno naslovil tudi njen slavni oče, kuhar Gordon Ramsay. Slednji je spor, v katerega so bili vpleteni sorodniki njegovega zeta, označil za "vznemirjajočega". Priznani kuhar je za Daily Mail dejal, da sta z ženo Tano, ko je njuna hči začela hoditi s svojim sedanjim možem, nemudoma sprejela njegovo družino.
Do družinskega razkola naj bi sicer prišlo že leto pred poročnim dnem, ko par na svojo zaroko ni povabil športnikove družine. Vse se je še zaostrilo, ko njegova mati, Hollyjina tašča, tik pred svatbo ni bila povabljena na glamurozno dekliščino, čeprav so bile povabljene nevestina mati in njene številne prijateljice, vključno z Victorio Beckham. To naj bi kasneje sprožilo širši spor znotraj družine, mladoporočenca pa naj bi se zavoljo miru na veliki dan odločila, da iz seznama povabljencev umakneta vse vpletene.
"Poslali smo jim avto s šoferjem, da pridejo na zaroko, in z njimi ravnali kot s kraljevo družino," zdaj trdi Ramsay, ki pravi, da se z zetovo družino želi pogovoriti. "Adam in Holly sta želela, da se ne udeležijo poroke, zato smo to morali spoštovati," je o odsotnosti plavalčevih družinskih članov še dodal slavni chef.
Olimpijskemu plavalcu je na veliki dan ob strani stala zgolj njegova sestra, povabilo pa naj bi pod posebnimi pogoji kasneje prejel tudi njegov oče. Slednji naj bi namreč prejel zahtevo, da se poroke lahko udeleži, le če bo v cerkvi sedel v zadnjih klopeh, kar je njegova starša močno prizadelo, še posebej njegovo mamo, ki je kljub nezaželenosti sprva na obred hotela priti brez povabila.
59-letni Gordon ima z osem let mlajšo ženo Tano še 27-letno hčerko Megan, 26-letnega sina Jacka (Hollyjinega dvojčka), 24-letno hčerko Matildo, šestletnega sina Oscarja in dvoletnega sina Jesseja.
Adam Peaty je britanski tekmovalni plavalec, ki je specializiran za prsno tehniko. Je večkratni olimpijski prvak, svetovni rekorder in eden najboljših prsnih plavalcev v zgodovini športa. Na olimpijskih igrah je osvojil zlato medaljo na 100 metrov prsno leta 2016 v Riu de Janeiru in leta 2020 v Tokiu. Poleg tega je večkratni svetovni prvak in lastnik svetovnih rekordov na 50 in 100 metrov prsno.
Victoria Beckham, rojena Adams, je angleška modna oblikovalka, poslovna ženska in nekdanja pevka. Svetovno slavo je dosegla v 90. letih kot članica pop skupine Spice Girls, kjer je bila znana pod vzdevkom 'Posh Spice'. Po razpadu skupine se je posvetila modnemu oblikovanju in si ustvarila uspešno blagovno znamko, ki je znana po svoji eleganci in minimalizmu. Je tudi žena nogometne legende Davida Beckhama.
Dekliščina je družabni dogodek, ki ga običajno organizirajo prijateljice ali sorodnice neveste pred njeno poroko. Gre za praznovanje nevestine zadnje noči kot samske ženske. Tradicionalno vključuje druženje, igre, zabavo in pogosto tudi potovanje na posebno lokacijo. V zadnjih letih so dekliščine postale bolj raznolike in se lahko prilagodijo željam in osebi neveste, od sproščenih večerij do pustolovščin.
