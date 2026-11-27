Gordon Ramsay je prvič postal dedek. Njegova hči Holly Ramsay-Peaty in njen mož Adam Peaty sta se v sredo razveselila deklice, ki sta jo poimenovala Daphne June Ramsay-Peaty. Veselo novico sta dan pozneje sporočila na družbenem omrežju Instagram, kjer sta delila tudi prve fotografije novorojenke iz porodnišnice.

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"Daphne June Ramsay-Peaty, dobrodošla na svetu. Za vedno boš najina čudovita deklica in Georgeeva mlajša sestrica," je ob objavi zapisala novopečena mamica in se zahvalila tudi zdravstvenemu osebju, ki je poskrbelo zanju. Med številnimi čestitkami se je oglasil tudi ponosni dedek: "Dobrodošla, gospodična Daphne. Čestitke Adamu in Holly. Vau, vau, vau!"

Gordon Ramsay postal dedek, vnukinji namenil prisrčno sporočilo FOTO: AP

Slavni kuhar je o prihodu prvega vnuka spregovoril že prejšnji teden, ko je prejel svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Takrat se je pošalil tudi na račun tega, kako ga bo vnukinja klicala. "Mislim, da me bodo klicali Papa G. Papa G z zvezdo v Hollywoodu!" je povedal za revijo People in druge medije.