Gordon Ramsay prekinil molk o spolu svojega petega otroka

V posnetku, ki ga je delil na silvestrovo, sta s soprogo Tano in njunimi štirimi otroki Megan Jane Ramsay, Matildo Ramsay, Holly Anno Ramsay in Jackom Scottom Ramsayom vsem uporabnikom Instagrama zaželela srečno novo leto, bodoči očka pa je ob tem dodal: ''In veste kaj, res nas čaka srečno novo leto, saj prihaja še en član!'' Ob tem ni razkril otrokovega spola in kateri mesec v letu 2019 bo za njihovo družino še posebej 'vesel'.

Kmalu po objavljenem posnetku pa je odgovarjal na vprašanja oboževalcev, ki so ga lahko vprašali karkoli in eno od zastavljenih vprašanj se je glasilo: ''Ali veste, katerega spola bo otrok in kdaj je rok poroda?'' Ramsay je na zastavljeno vprašanje odgovoril z besedami, ki so marsikoga razočarale, obenem pa je dal vedeti, da vse do poroda ne namerava razkriti nikakršnih novih podrobnosti o prihajajočem, sedmem družinskem članu: ''Priznam, da imam velika usta, ampak ali vi to resno?!''