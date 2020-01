Gordon Ramsay razložil, kako se je lotil hujšanja

53-letni britanski kuharski mojster Gordon Ramsay je navdušil številne oboževalce, ko je pokazal svojo novo fotografijo na Instagramu. Kuharski mojster se je namreč odločil, da bo začel hujšati. K hujšanju ga je spodbudila žena Tana Ramsay, ko ga je podražila, da nad njegovo težo ni ravno navdušena: "Bil sem pretežak, imel sem več kot 100 kilogramov ... Gledal sem fotografije in iskal razloge, zakaj je žena ostala z mano. Tana je videti bolje in bolje, nato pa mora zlesti v posteljo z debelim pujsom," se je kritično pošalil na svoj račun.

Tako se je načrtno lotil hujšanja in uspelo mu je 'zbiti' kar nekaj kilogramov: "Navadil sem se, da jem petkrat na dan, vendar majhne količine v nasprotju z velikim zajtrkom, velikim kosilom in veliko večerjo." Razložil je, kako mu je uživanje majhnih in rednih obrokov pomagalo nadzorovati svojo rutino, in tako je začel hujšati: "Ko jem, jem majhne porcije, tako kot to delajo v Hongkongu – štiri ali pet obrokov na dan, majhni krožniki s hrano ..."