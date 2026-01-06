Gordon Ramsay s svojim govorom na hčerini poroki spravil vse v jok

"Če sem popolnoma iskren: bilo je težko. Kot oče treh hčera dolgo sanjaš o tem trenutku in ko pride, si nenadoma popolnoma iz sebe," je pripovedoval kulinarični mojster. "Govor mi je šel dobro. Biti moraš pač topel in čustven, kar je vedno težka naloga. A na koncu se izplača."

24-letna Tilly je ob tem razkrila, da je govor oče vadil z njo."Bil je božični večer, eno uro sem sedela v njegovi sobi, medtem ko je bral govor. Prebral je vse, bilo je popolno in na koncu nas je vse spravil v jok," je dejala. Holly se je v času poročnega dne in slavja preoblekla v tri poročne obleke. Ena od njih pa je bila poročna obleka njene mame Tane, ki jo je nosila, ko sta si z Gordonom obljubila večno zvestobo. Slednji je priznal, da je bil šokiran, ko je v tej obleki zagledal svojo hčer.