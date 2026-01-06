Gordon Ramsay s svojim govorom na hčerini poroki spravil vse v jok

Hči priljubljenega kuharskega mojstra Gordona Ramsayja, Holly Ramsay, se je konec lanskega decembra poročila z uspešnim plavalcem Adamom Peatyjem. Kljub temu da je zaljubljeni par z odločitvami, povezanimi s poroko, šokiral javnost, je prvi odziv priznanega chefa poseben dan orisal v drugačni luči.
59-letni Ramsay se je namreč skupaj s svojo drugo hčerko Tilly pojavil v televizijski pogovorni oddaji, kjer je bila glavna tema poroka njegove prvorojenke Holly in podrobnosti iz zakulisja.
"Če sem popolnoma iskren: bilo je težko. Kot oče treh hčera dolgo sanjaš o tem trenutku in ko pride, si nenadoma popolnoma iz sebe," je pripovedoval kulinarični mojster. "Govor mi je šel dobro. Biti moraš pač topel in čustven, kar je vedno težka naloga. A na koncu se izplača."
24-letna Tilly je ob tem razkrila, da je govor oče vadil z njo."Bil je božični večer, eno uro sem sedela v njegovi sobi, medtem ko je bral govor. Prebral je vse, bilo je popolno in na koncu nas je vse spravil v jok," je dejala. Holly se je v času poročnega dne in slavja preoblekla v tri poročne obleke. Ena od njih pa je bila poročna obleka njene mame Tane, ki jo je nosila, ko sta si z Gordonom obljubila večno zvestobo. Slednji je priznal, da je bil šokiran, ko je v tej obleki zagledal svojo hčer.
Spomnimo, na slovesnosti, ki se je odvila v enem od mestec Združenega kraljestva, so bili prisotni številni slavni, med drugim tudi člani družine Beckham.
Kljub številnim svatom pa vabila na poroko niso prejeli ženinovi družinski člani, ob strani mu je namreč na poročni dan stala zgolj sestra, kar je izjemno razžalostilo njegovo nepovabljeno mater.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.