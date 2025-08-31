Svetli način
Tuja scena

Gordon Ramsay se bori s kožnim rakom: uspešno prestal operacijo

London, 31. 08. 2025 07.00

E.K.
Slavni kuhar Gordon Ramsay je sporočil, da je bil nedavno operiran zaradi najpogostejše oblike kožnega raka, bazalnoceličnega karcinoma. Ob tej priložnosti se je zahvalil zdravstvenemu osebju za hitro oskrbo. 58-letnik je svoje sledilce pozval k uporabi zaščite pred soncem in se pošalil, da obljublja, da ni šlo za plastično operacijo.

Gordon Ramsay je razkril, da je bil nedavno operiran zaradi kožnega raka. Slavni kuhar, znan po svojih legendarnih oddajah Kitchen Nightmares in Hell's Kitchen, je z objavo na družbenem omrežju svojim sledilcem sporočil, da so mu uspešno odstranili bazalnocelični karcinom, najpogostejšo obliko kožnega raka.

Objavo je izkoristil tudi za ozaveščanje javnosti. "Prosim, ne pozabite na kremo za sončenje ta konec tedna," je zapisal in se pošalil: "Obljubim vam, da to ni lifting obraza! Potrebujem povračilo denarja." Anglež se je v zapisu močno zahvalil tudi zdravstvenemu osebju. Pod objavo so mu uspešno in hitro okrevanje zaželeli številni oboževalci, prijatelji, bližnji in tudi drugi zvezdniki.

