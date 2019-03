Gordon Ramsay svojim otrokom rekel nekaj, s čimer je presenetil javnost

52-letni Gordon Ramsay velja za enega najboljših kuharjev z restavracijami po celem svetu. Širši množici se je približal preko številnih kuharskih oddaj in šovov, kjer je že nemalokrat uporabil besede, ki bi jih v normalnem vsakdanjem pogovoru zlahka ocenili kot žaljive in agresivne. Njegova neposrednost in izražanje brez dlake na jeziku sta se, kot kaže, preneslo tudi v njegovo domače okolje.

Vrhunski kuhar je svojim starejšim otrokom nedavno namenil besede, s katerimi jim je pokazal, da z njim ni šale – tako v kuhinji kot zunaj nje. Zabrusil jim je: ''Odj***te v službo k drugemu kuharju!'' Njegov podmladek je ob prisotnosti očetovih kuharskih mojstrovin že pokazal navdušenje in strast nad kuhanjem, a je Ramsay zatrdil, da on zagotovo ne bo tisti, ki bi jim ponudil delo. ''Pri meni ne bodo delali, ker ne želim, da se kdorkoli od mojega osebja zadržuje s kritikami, ali pa si misli, da so službo dobili le zato, ker so moji otroci. Če želijo uspeti v kulinaričnem svetu, bodo začeli na samem dnu.''

Svojo strogost in nepopustljivost do lastnih otrok je razložil z besedami: ''Sem strog in neomajen, a pravičen. Naredil bom vse, da bodo prišli do vrha, in to je to – brez 'nakladanja'. Na svoj račun dobim veliko kritik zaradi strogosti in iskrenosti, a iskreno mi je vseeno, kaj si misli ta puhoglava generacija.''