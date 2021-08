Gordon Ramsay z družino preživel dan na plaži

Svetovno priznani kuhar Gordon Ramsay si je vzel prost dan in z ženo Tano in sinom Oscarjem obiskal plažo v Cornwallu, kjer so skupaj s psom Brunom preživeli zabaven dan.

Gordon Ramsay, znan po svojem strogem karakterju in resnem izrazu na obrazu, se je en dan sprostil in z družino obiskal plažo v Cornwallu. Svetovno priznani kuhar je na zabaven izlet odpeljal ženo Tano, sina Oscarja ter psa Bruna, pri igri na plaži pa so jih ujeli angleški fotografi. icon-expand Gordon Ramsay z družino. FOTO: Profimedia Gordon se je z družino tudi pošalil, saj je med obleke skril plastično igračko morskega raka, s katero je kasneje lovil svojo družino po plaži, vsi pa so se kasneje preizkusili tudi v veslanju. icon-expand Gordon Ramsay s plastično igračko raka. FOTO: Profimedia Tana, nekdanja učiteljica, je Gordona spoznala leta 1992, poročila pa sta se leta 1996 v Chelseaju. Nedavno je za njuno obletnico znova oblekla poročno obleko in s tem požela veliko občudovanja. "Kakšna klasična obleka, mogoče bi morala razmisliti o obnovitvi zaobljub?" je dodal nek sledilec, spet drugi pa: "O moj bog, to je res navdušujoče, prekrasna mama!" PREBERI ŠE Žena Gordona Ramseyja znova oblekla poročno obleko Čeprav je Ramsey v javnosti poznan kot vročekrvnež, na družbenem omrežju pogosto deli prikupne fotografije svoje žene in petih otrok: 23-letne Megan, 21-letne Holly, 21-letega Jacka, 19-letne Matilde in 2-letnega Oscarja.