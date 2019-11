Gordon Ramsay za nastop Eda Sheerana odštel več kot 50.000 evrov

Po poročanju tabloida The Sun je praznovanje potekalo v prestižnem klubu The Cuckoo Club, Sheeran pa je postregel s petimi skladbami. S povabljenci, med katerimi sta bila tudi Brooklyn in Romeo Beckham, je Ramseyjevi hčerki zapel tudi pesem 'Vse najboljše'. Eden od povabljenih je za The Sun vzdušje zabave povzel z besedami:''Praznovanje je bilo nadpovprečno. Bilo je jasno, da Gordon ni varčeval pri organizaciji zabave ... Poskrbel je za nepozabno noč. Celotna zabava je bila obarvana v tematiko filmske franšize James Bond, na simbolu '007' pa je bil Tillyjin obraz. V klubu je bila celo ledena skulptura '007', iz katere smo lahko pili pijačo. Ed je njen najljubši glasbeni izvajalec, zato ji je njegov nastop na njenem praznovanju pomenil res veliko.''