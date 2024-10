Gordon Ramsay zgrožen nad posebno pijačo Due Lipa: Uničila si boš glasilke

Gordon Ramsay je zgrožen nad posebnim receptom mešanice pijače Due Lipa . Slavni britanski kuhar se je dramatično odzval, potem ko je preizkusil nenavadno mešanico, ki vsebuje priljubljeno gazirano pijačo, pomešano s kislimi kumaricami in jalapeno papriko. 57-letnik je bil na začetku videoposnetka navdušen in je komaj čakal, da preizkusi pijačo s posebnimi dodatki. "Moral sem poskusiti, kaj je 'skuhala' Dua Lipa," je pripisal videu.

Zmešal je gazirano pijačo s kumaricami in jalapeno papriko in naredil velik požirek. Pijačo je nemudoma izpljunil."Dua Lipa, za božjo voljo, dekle!" je vzkliknil in dodal:"Uničila si boš glasilke!" Nekateri Ramsayjevi sledilci so v komentarjih trdili, da je naredil napačen korak pri poustvarjanju pijače dobitnice grammyja.