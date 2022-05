Gordon Ramsay zmagal v tožbi proti nekdanjemu poslovnemu partnerju

Sodnica Melissa Crane je v tožbi med Gordonom Ramsayjem in njegovim nekdanjim poslovnim partnerjem odločila v prid slavnemu kuharskemu mojstru. Rowen Seibel bo moral tako Ramsayju plačati odškodnino v vrednosti 1,5 milijona evrov in polovico stroškov za odvetniške storitve, za katere je ognjeviti kuhar plačal približno 4,7 milijona evrov. Celotna odškodnina, ki jo bo prejel od nekdanjega poslovnega partnerja, bo tako znašala 4,3 milijona evrov.

Ramsayjev tiskovni predstavnik je za medije povedal: "Sodnica je presodila, da Seibel ni kredibilna priča in je, kot vse kaže, ponaredil dokazno gradivo. To se mu je hitro maščevalo, dokazal pa je, da ni znal delati z denarjem in ni bil sposoben voditi poslov restavracije. Gospod Ramsay je bil iskren v svojih prizadevanjih pri vodenju restavracije in njenih poslov, ko so se pojavile prve težave. Sodničine odločitve smo veseli, ne morem pa trditi, da smo presenečeni."

55-letni Ramsay in 40-letni Seibel sta leta 2012 skupaj odprla restavracijo v losangeleškem nakupovalnem središču. Ko se je ta marca leta 2014 zaprla, je Seibel zoper Ramsayja vložil tožbo, v kateri je od kuharskega mojstra zahteval 10,3 milijona evrov, in trdil, da je kuharski mojster namenoma ustvaril težave z blagovno znamko, nato pa ustanovil novo podjetje z novimi poslovnimi partnerji, skrivaj sklenil novo pogodbo z najemodajalcem in odprl novo restavracijo v prostorih prejšnje.