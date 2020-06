Gordon Ramsay v družino sprejel novega člana, psička Truffla

Gordon Ramsay, eden najbolj slavnih britanskih kuharjev, je v družino sprejel še osmega člana. Novega psička, mladička, ki so mu nadeli ime Truffle. Kot je razvidno iz njegovih objav na Instagramu, ga Gordon obožuje, saj nenehno objavlja njegove videe in fotografije. Truffle je sicer pes kuhuarjeve hčerke Holly, piše Hello Magazine.