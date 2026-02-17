Naslovnica
Tuja scena

Gordona Ramsaya za dokumentarec navdihnil David Beckham

London, 17. 02. 2026 20.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Gordon Ramsay

Kontroverzni chef in podjetnik Gordon Ramsay je v svoji karieri prejel skupno kar 17 Michelinovih zvezdic, skrivnost svoje zgodbe o uspehu pa bo razkril novi dokumentarec z naslovom Biti Gordon Ramsay (Being Gordon Ramsay).

Sloviti Britanec Gordon Ramsay se je ustvarjanja filma lotil tudi v vlogi producenta, navdih za zgodbo pa je bil odmevni dokumentarec o njegovem prijatelju, nekdanjem nogometnem zvezdniku Davidu Beckhamu. "Ko sem Beckhama opazoval med predelovanjem vseh čustev, gre za neverjetno iskreno zgodbo. Mislim, da zunaj Združenega kraljestva nihče zares ni razumel, kakšno s*anje je prestajal v 90. letih," je povedal Ramsay.

Gordon Ramsay
Gordon Ramsay
FOTO: AP

Na Škotskem rojeni chef se je pri ustvarjanju filma držal pravila: predvsem brez nakladanja. "Ne prenesem stvari, ki so prečiščene. Najpomembnejše pri ustvarjanju filma je bilo, da sem preprosto odprl vrata in pozabil, da je kdo sploh tam. Da nismo ustvarjali namišljenih situacij, vse je resnično. Bili smo pod močnim pritiskom, pripravljali novo restavracijo, ura je tiktakala. Veliko je bilo v igri, v taki situaciji sem v svoji najboljši izvedbi, ko sem pod drobnogledom pritiska, nevarnosti in odgovornosti," je dodal priljubljeni kuharski mojster.

Gordon Ramsay dokumentarni film chef David Beckham kuharski mojster

