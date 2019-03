'Gorski zdravnik mi je rešil življenje'

Ko slišimo besedo zdravnik, seveda takoj pomislimo na svoje zdravje in koliko smo lahko hvaležni zanj. Čeprav je Monika v seriji obkrožena z odličnim zdravnikom, doktorjem Martinom Gruberjem, ki je kos še tako zapletenim zdravstvenim primerom, pa ima sama zadnjih 15 let zelo slabe izkušnje z zdravniki.

Monika Baumgartner že 10 let nastopa v vlogi Elisabeth v seriji Gorski zdravnik ,posnela pa je že več kot 100 epizod.Za igralko je ta vloga najpomembnejša v njeni karieri, v vsem tem času pa se je med njo in glavnim igralcem serije Hansom Siglom razvil res lep prijateljski odnos. Hans ji je stal ob strani tudi v najtežjih časih, takrat, ko je imela hude zdravstvene težave.

''Imela sem tumor v dimljah, ki ga ni odkril noben zdravnik. Hodila sem od vrat do vrat in nihče od zdravnikov mi ni znal pomagati. Zdravnikom sem na vse možne govorila, kaj mi je, ampak mi niso verjeli. Lani sem imela še eno težavo, za katero nihče od zdravnikov ni vedel, kaj je. Z mojim primerom se jih je ukvarjalo 12. Vsi so mi povedali isto, in sicer, da bom morala to neznosno bolečino prestajati celo življenje,'' je v nedavnem intervjuju povedalaMonika.