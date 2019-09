Gorski zdravnik v treh mesecih shujšal za 20 kilogramov

Za revijo Bunte je dejal, da je bil včasih pri prehrani zelo nepremišljen in da si je privoščil vse od kraja. Nedavno pa se je povsem zavestno odločil, da bo shujšal, kar mu je v treh mesecih uspelo. Rezultati hujšanja so vidni tudi na zadnjih fotografijah, ki jih je objavil na Instagramu.

50-letni Hans Sigl , glavni junak nemško-avstrijske serijeGorski zdravnik, se je pred meseci odločil za dieto, s katero je dosegel zavidljive in želene rezultate.

"V okviru svoje diete sem se tri mesece odpovedal ogljikovim hidratom, sladkorju in alkoholu, poleg tega pa nisem jedel skoraj nič mesa, kar mi ni bilo težko, saj sta moja žena in sin Jonas vegetarijanca. Nisem jedel niti masla, klobas in sira," je povedal priljubljeni igralec Hans, ki je pred dvema letoma obiskal Slovenijo.

Zvezdnik je že pred začetkom snemanja 13. sezone serije Gorski zdravnik začel bolj zdravo jesti. "Popijem veliko vode, veliko spim, poleg tega se pospešeno ukvarjam s športom, predvsem pa ne uživam sladkorja, mastnih jedi in nobene bele moke," je pred meseci povedal v nekem intervjuju.

Hans ima iz prvega zakona z igralko Katjo Keller sina Nepomuka Jima Sigla, v zdajšnjem zakonu pa z ženo Susanne Kemmler vzgajata še tri njene najstnike: Jonasa, Joano in Niklasa.