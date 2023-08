Gosling režiserko filma Barbie za rojstni dan presenetil s 'flash mobom'

V posnetku je moč videti presenečeno Greto, ki z nasmehom in rokami na obrazu opazuje plesalca, ki pleše na uspešnico I'm Just Ken. Plesalcu so se nato pridružili še drugi in skupaj zaplesali, preden so jih prekinila dekleta – Barbike. Nastopajoči so nato skupaj zaplesali ob zvokih pesmi Dance The Night pevke Due Lipe. "Vse najboljše, Greta," so ob koncu nastopa vzkliknili v en glas.

Režiserkina prijateljica, ki je trenutek posnela s telefonom, je Greto po koncu vprašala, ali ve, kdo ji je presenečenje pripravil. "Pojma nimam," je dejala, nato pa ji je prijateljica namignila, naj pomisli na presenečenje z igralcem na dude, oblečenim v kilt. "O moj bog," je v smehu dejala režiserka, ki se je spomnila, kako jo je Ryan Gosling presenetil pred meseci na setu filma in kako je sedaj to ponovil.