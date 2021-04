Gospa sveta nekaj tednov po incidentu odstopila

Aktualna “gospa sveta”, Caroline Jurie, se je odpovedala svojemu nazivu, in to več tednov po tem, ko je bila vpletena v incident na lepotnem izboru v Šrilanki, ko je zmagovalki z glave snela krono. Jurijeva je trdila, da okronana Pušpika De Silva ne more biti "gospa Šrilanke", ker je ločena. Organizatorji so sporočili, da je odločitev o predaji krone sprejela Juriejeva sama, naziv pa so podelili drugouvrščeni, Kate Schneider iz Irske.

Aktualna "gospa sveta", Caroline Jurie, je odstopila od svojega naziva, in sicer več tednov po tem, ko je bila vpletena v incident na lepotnem izboru v Šrilanki. Jurijeva je bila okronana za "gospo Šrilanke" leta 2019, nato pa je v Las Vegasu dobila še naziv "gospa sveta". Caroline Jurie A letošnje lepotno tekmovanje se za Juriejevo ni izteklo po načrtih, saj je na na izboru za "gospo Šrilanke" zmagovalki Pušpiki De Silvi na silo odstranila krono z glave, češ da ni kvalificirana za naslov, ker je ločena. De Silvia je pri tem utrpela poškodbe glave, zaradi česar je morala poiskati medicinsko pomoč. Proti aktualni zmagovalki je vložila pritožbo, zato je policija Juriejevo je aretirala in jo odpeljala na policijsko postajo, kjer je morala podati izjavo o svojem dejanju. Kasneje je bila proti varščini izpuščena na prostost. V torek je organizacija, ki je odgovorna za lepotno tekmovanje, sporočila, da je vladajoča "gospa sveta" Juriejeva odstopila od svojega naziva, več tednov po tem, ko je bila vpletena v spor na lepotnem tekmovanju v Šrilanki. "Svoj prostovoljni odstop je Caroline sprejela čisto sama," so v torek v sporočilu za javnost zapisali prireditelji tekmovanja ob tem pa sporočili, da bo nova "gospa sveta" drugouvrščena Kate Schneider iz Irske. Organizatorji lepotnega tekmovanja za "gospo sveta" so se od spora distancirali in prepustili lokalnim šrilanškim organizatorjem, da zadevo preučijo sami, zagotovili pa so, da incident ne bo vplival na tekmovanje Gospa sveta 2021, ki ga bo letos gostila Šrilanka.