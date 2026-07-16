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'Gospod O'Nealović' ponovno na Hrvaškem: DJ Diesel nastopil v Umagu

Pulj, 16. 07. 2026 14.55 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
shaquille oneill

Pri naših južnih sosedih se ponovno mudi eden najbolj znanih košarkarjev na svetu, ki je po končani športni karieri začel živeti svoje glasbene sanje. Legendarni Shaquille O'Neal je v sredo pristal na letališču v Pulju, saj je še isti večer nastopil kot DJ Diesel na teniškem turnirju ATP v Umagu, na katerem je poskrbel za nepozaben glasbeni spektakel.

V istrskem zračnem pristanišču v Pulju je v sredo pristal prav poseben gost, ki s svojo pojavo in karizmo nikogar ne pusti ravnodušnega. Shaquille O'Neal, nekdanji vrhunski košarkar in ikona severnoameriške lige NBA, je prispel na Hrvaško, saj ga je zvečer čakal pomemben nastop v priljubljeni Dance Areni v Umagu. Tam je kot DJ Diesel nastopil na prestižnem teniškem turnirju ATP Croatia Open Umag.

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Obisk 54-letnika v Pulju in Umagu ni njegovo prvo srečanje s Hrvaško, saj je v preteklosti že večkrat obiskal naše južne sosede. Javno je tudi že izrazil navdušenje nad naravnimi lepotami hrvaške obale in gostoljubnostjo lokalnega prebivalstva. Njegov prihod so na uradnem Instagram profilu letališča ovekovečili s spominsko fotografijo in toplim sporočilom: "Kako rad prihaja sem, je razvidno iz njegove simpatične pripombe, da ga prijatelji na Hrvaškem kličejo Shaquille O'Nealović. Dobrodošel nazaj, gospod O'Nealović!"

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Čeprav ga večina sveta pozna kot štirikratnega prvaka lige NBA in enega najdominantnejših centrov v zgodovini košarke, se je legendarni košarkar v zadnjem desetletju povsem uveljavil na svetovnem zemljevidu elektronske glasbe. Njegovi nastopi pod psevdonimom DJ Diesel so znani po izjemni energiji in 'bass-house' ritmih, ki premikajo tisočglave množice. V zadnjih letih je Shaq nastopil na največjih svetovnih festivalih, vključno z belgijskim Tomorrowlandom, kar potrjuje njegovo kredibilnost v glasbeni industriji.

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Teniški turnir v Umagu je že desetletja sinonim za vrhunski preplet profesionalnega športa in kakovostnega spremljevalnega programa. Gostovanje svetovnih zvezd, kot je O'Neal, utrjuje status tega turnirja kot osrednjega poletnega družabnega dogodka v Istri. Poleg teniških dvobojev na igrišču, kjer se za točke ATP borijo priznana imena belega športa, obvezen del doživetja predstavlja tudi t. i. 'after hours' program, kjer DJ Diesel letos predstavlja absolutni vrhunec.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Shaquille O'Neal DJ Diesel Umag Croatia Open Istra košarka zabava

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