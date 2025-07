Gostja o razkošni Bezosovi poroki: Nihče ni podpisal pogodbe o molčečnosti

Sara Foster, hči glasbenega producenta Davida Fosterja, je razkrila nekaj podrobnosti nedavne razkošne italijanske poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez. Igralka je v podkastu The World's First Podcast sestri Erin in poslušalcem povedala, da nihče od približno 200 svatov ni podpisal pogodbe o molčečnosti, poroko pa opisala kot zelo intimen dogodek.

Kljub temu, da je poroka Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez že mesece prej odmevala v medijih, spremljali so jo tudi protesti, pa jo je Sara Foster opisala kot zelo intimen dogodek, ki ni bil podoben temu, kar so napovedovali. Televizijska zvezdnica je povedala, da jo je bolj kot 'poroka stoletja', kakor so jo poimenovali, presenetil odpor na družbenih omrežjih, ki ga je bila deležna kot gostja in ena od 200 svatov.

Sara Foster je bila ena od svatov na Bezosovi poroki. FOTO: Profimedia icon-expand

"Nič sočnih podrobnosti. Zanimivo je, kako se nekatere stvari prikažejo kot nekaj posebnega s protesti in vsem, a to ni bilo tako. Bilo je zelo zasebno in intimno," je dejala 44-letnica in poudarila, da jo je presenetil negativen odziv na družbenih omrežjih, ki ga je bila deležna, ker se je udeležila poroke. "Težava je v tem, da ne moreš ničesar več povedati, ne da bi te napadali. Niti na misel mi ni prišlo, da bi imel kdo težave s svati. Zares," je izrazila svoje začudenje.

Razkrila je, da veliko gostov na milijarderjevi poroki res ni bilo fotografiranih, tudi sama pa se je odločila, da njihove identitete ne bo razkrila. "Ne morem, to se mi zdi podlo. Tega ne bom storila, a je zanimivo, da se je veliko ljudi odločilo, da ne želijo biti na fotografijah. Zanimiva mešanica ljudi je bila," je še dodala.

61-letni Bezos se je 27. junija v Benetkah poročil z nekdanjo televizijsko novinarko Lauren Sanchez, slavje, ki je stalo 50 milijonov, pa je trajalo tri dni. Med povabljenimi, ki so se vabilu odzvali, so bili tudi nekateri hollywoodski zvezdniki in slavni podjetniki, med njimi Mick Jagger, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Sydney Sweeney, Jerry Seinfeld, Orlando Bloom, Jessica Alba, Bill Gates, Brooks Nader in Ivanka Trump. Veliko pozornosti je požela tudi prisotnost Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloé Kardashian in Kris Jenner.