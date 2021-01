'Govorice o aferi Kanyeja z influencerjem Jeffreejem sem si izmislila iz samega dolgčasa'

Ava Louise , influencerka, predvsem znana po svojih objavah na Tik Toku , je priznala, da je ona tista, ki si je izmislila zgodbico o aferi Kanyeja Westa in Jeffreejem Starom . Zakaj? Ker ji je bilo dolgčas, pravi. Ava je sicer znana po svojih Tik Tok izzivih. Njen zadnji 'podvig' je bil tako imenovani 'koronavirus izziv'. Svoje sledilce je izzvala naj poližejo straniščno školjko in tako dokažejo, da koronavirus ne obstaja.

Zdaj pa je šokirala z izjavo, da si je celoten škandal o Kanyejevi aferi preprosto izmislila. Ko je svojim sledilcem prvič povedala izmišljeno zgodbo, je napeto pripovedovala, češ da že nekaj mesecev ve za skrivnost, ki je zares šokantna. Takrat je povedala:"Kanye je že več mesecev v aferi z zelo znanim mejkap gurujem, z influencerjem."Sledilci so seveda natolcevanje zagrabili z obema rokama in začeli ugibati, kdo bi to lahko bil. In veliko jih je Avo vprašalo, če gre za Jeffreeja.