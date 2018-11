'Govorice o moji smrti in kloniranosti so bizarne'

34-letna pevka Avril Lavigne je na glasbeni sceni pritegnila pozornost s pesmijo Sk8er Boy, ki se je v trenutku zavihtela na vrh svetovnih glasbenih lestvic. Od tistega trenutka je nizala eno uspešnico za drugo in postala priljubljena tudi zaradi svojega povsem preprostega obnašanja, ki ni sovpadalo z njeno naraščajočo prepoznavnostjo. Ker se ni prelevila v eno od klasičnih estradnic, si je pridobila naklonjenost tako tistih, ki so poslušalci rock glasbe, kot tudi vseh mladostnic, ki so v njej prepoznale vzornico.

Kanadska pevka je nedavno gostovala v eni od radijskih pogovornih oddaj, kjer sta jo voditeljici Kyle Sandilands in Jackie 'O' Henderson vprašali, kako se je počutila v tistem času, ko je brala novice o svoji smrti: ''Si se smejala, ko si brala, da si umrla in je v tvoje čevlje stopila tvoja 'klonirana različica'?'' Avril je ob vprašanju naredila kratek premor, nato pa odgovorila: ''Ja ... Mislim, še vedno obstajajo ljudje, ki so prepričani da jaz nisem v resnici jaz, razumete? Občutek je čuden ... Zakaj bi kdo sploh mislil kaj takega?''

Govorice so luč sveta ugledale okoli leta 2005, dve leti po tem, ko naj bi Avril domnevno pri svojih 18 letih naredila samomor. Govorice naj bi sprožilo dejstvo, da se je pevkin videz močno spremenil leta 2004, ko je izdala album z naslovom Under My Skin. Najbolj zvesti oboževalci so na blogih in različnih spletnih straneh objavljali pevkine fotografije iz časa 'prej' in 'potem', na katerih naj bi bile vidne številne spremembe obrazne strukture, sprememba v stilu oblačenja in celo drugačna barva las in oči.