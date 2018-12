Govorice o prevari sta zatrla s prstanom: sledi zaroka?

Potem, ko je na družbenih omrežjih zaokrožila fotografija, zaradi katere so mnogi prepričani, da je Travis Scott prevaral Kylie Jenner, je slednja na svojem Instagramu delila fotografijo, na kateri sta s Travisom tesno skupaj, nad njima pa je slika prstana. Je na vidiku zaroka?

Nedavno je na družbenih omrežjih zaokrožila fotografija, ki je mnogim prebudila sume v zvestobo Travisa Scotta, partnerja resničnostne zvezdnice Kylie Jenner. Potem, ko je bil v objemu neznanke fotografiran moški, katerega pričeska je skoraj popolnoma enaka tisti, ki jo nosi Travis, se mnogi niso mogli znebiti prepričanja, da gre prav za 26-letnega glasbenika, ki je bil Jennerjevi, s katero ima otroka, nezvest.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Travis, ki je znan po tem, da se izogiba kakršnikoli vpletenosti v govorice – pravzaprav o njem do sedaj še nihče ni napisal ničesar, kar bi utegnilo ogroziti njegovo razmerje s Kylie, se je tako zaradi sporne fotografije znašel v vrtincu obtožb, da je prevarant. 26-letnik je na vse objavljeno in napisano reagiral precej burno, z jasno izraženim mnenjem , ki ga je delil prek družbenih omrežjih in v katerih je vsem sporočil: ''Trolanje je vedno ustvarjeno z namenom, da nekomu škoduje, v tem primeru je nekdo želel škodovati resnični ljubezni. Delati takšne stvari zgolj zato, da bi neka lažna govorica delovala čimbolj resnična, je zlobno ... Molim za to, da bi bog blokiral vse zlo na tem svetu. Nazaj k proslavljanju!''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

In kaj ta hip proslavlja slavni reper? Svoj uspešni preboj na prvo mesto glasbene lestvice Billboard, kjer je s skladboSicko Modes prvega mesta izpodrinil Ariando Grande s pesmijo Thank U, Next. Ariana je Travisov preboj na prvo mesto sprejela 'športno' in tvitnila: ''Neverjetno dobro!! Čestitke!!!''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glasbenik je odločno zanikal, da je on moški na fotografiji in dejal, da svojo 'ženico' Kylie ljubi iz vsega srca in da je z njo srečen ter da nima časa za stranske afere. S tem, ko je Kylie nadel ljubkovalnico 'ženica', čeprav še nista poročena, je marsikdo pomislil, da je v življenju zvezdniškega para na obzorju nov korak: zaroka. To je še dodatno spodbudila Kylie, ki je po odmevnih govoricah na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri sta s Travisom v intimni pozi obrnjena drug proti drugemu, nad njima pa je slika prstana. Govoric zaenkrat ni potrdil nihče izmed njiju, se pa mlada zvezdnika že nekaj časa javno kličeta z ljubkovalnicami 'možiček' in 'ženička'.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke