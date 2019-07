'Govorice o sporih med vojvodinjama so bile lažne'

Čeprav se je 'štiriperesna deteljica' ( Kate, William, Harry in Meghan ) poslovno razšla in številne govorice potrjujejo spore med kraljevima bratoma, tokrat tuji mediji poročajo, da sta Kate in Meghan kljub nesoglasjem še vedno v dobrih odnosih.

Meghan in Kate ohranjata dober odnos in se, po poročanju Hello!, vsakodnevno dopisujeta.

Strokovnjakinja za kraljevsko družino, Katie Nicholl, je marca za revijo Glamourpovedala, da so govorice o sporih lažne. "Mislim, da so bile govorice o sporih med vojvodinjama lažne in to je bila le novinarska poteza," je dejala in dodala: "Od zanesljivih virov nisem nikoli slišala, da bi sploh kdaj prišlo do sporov med vojvodinjama."

Kljub temu se je nedavno razširila novica, da se Meghan in Kate ne marata. Javnost je pretresla zgodba o tem, da je vojvodinja Cambriška naArchiejevem krstu nosila uhane, ki so bili v lasti princese Diane zato, da bi zasenčila vojvodinjo Sussekško. Katie Nicholl opozarja, da imata obe vojvodinji prenatrpane urnike, da bi se ukvarjali s takšnimi podrobnostmi.

"Kate je bila Meghanina velika podpora ob pripravah na Archiejev krst. Pripadata isti družini in imata izredno lepo prijateljstvo," je povedal vir blizu kraljeve družine za revijo Hello! in dodal: "Njun odnos se je v preteklem letu zelo razvil, bližje sta si postali predvsem po poroki Meghan s Harryjem in sedaj se vsak dan pogovarjata in dopisujeta, saj imata obe otroke. Kate pa je med drugim poskrbela tudi za to, da se je Meghan počutila dobrodošlo v kraljevi družini."

Mediji še vedno poudarjajo, da je bilo njunonedavno druženje na polo temi in Wimbledonu načrtovano. Nichollova pa poudarja, da kljub njunemu dobremu odnosu še vedno nista najboljši prijateljici. "Sta odrasli ženski, ki imata veliko razlik, povezuje ju le to, da sta se poročili s članoma kraljeve družine," je povedala in dodala:"Cel svet si je pač želel, da bodo najboljši prijatelji."