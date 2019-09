Govorice so lažne: Jennifer Garner in Ben Affleck nista zaročena

Nekdanja zakonca Jennifer Garner in Ben Affleck sta kljub ločitvi še vedno v dobrih odnosih, saj skupaj vzgajata tudi tri otroke. Oboževalci vedo, da se še vedno družita in so zato svoje obupane želje, da bi bila spet skupaj, spremenili v lažne govorice o zaroki.

Igralca Jennifer Garner in Ben Affleck sta bila poročena od leta 2005 do 2018, vendar sta že od leta 2015 živela ločeno. Ben je večkrat podlegel alkoholu, zato ga je Jennifer kljub ločitvi vedno spremljala na poti odvajanja. Oboževalci so zato upali, da bosta nekoč spet par in sprožili špekulacije, da sta se nekdanja zakonca nedavno zaročila.

Tuji mediji poročajo, da je Affleckov predstavnik vse navedbe nemudoma zanikal in se celo smejal lažnim zgodbam o zaroki. Njuni prijatelji so za tuje medije že večkrat dejali, da sta Garnerjeva in Affleck v dobrih odnosih in skupaj uspešno vzgajata svoje tri otroke.

Poročena sta bila od leta 2005 do 2018. FOTO: Profimedia

Garnerjeva je po poročanju tujih medijev še vedno v razmerju z Johnom Millerjem, s katerim sta par postala novembra lani. Viri blizu igralke so za People povedali, da so zelo veseli, da Jennifer spet hodi na zmenke, vendar noče, da bi javnost vedela preveč.

Jennifer Garner in John Miller sta skupaj od lanskega novembra. FOTO: Profimedia