'Govorili so mi, da za glavno vlogo ne izpolnjujem lepotnih standardov'

"Večkrat so mi govorili, da ne morem nastopati v glavni vlogi, ker nisem izpolnjevala lepotnih standardov. V mnogih projektih danes, tudi v Latinski Ameriki, vidimo belce, osebe z zelo svetlo poltjo in svetlimi očmi, torej naravnost in iskreno povedano, nisem ustrezala temu," je 23-letna Elyfer Torres povedala v enem od intervjujev.

Igralka želi s svojim delom in priložnostmi pomagati, da bi hispanoameriške produkcije imele tudi večjo raznolikost v projektih. "Mislili smo, da je ta tema že dolgo pozabljena. Izkazalo se je, da barva kože in rasna vprašanja nimajo več nobene zveze s tem, kako daleč lahko pridemo, zdaj smo tukaj." Poudarila je še, da se umetniki lahko prek različnih platform izražajo in spregovorijo o teh težavah.

Zato je bila toliko bolj ponosna, ko je dobila vlogo v Telemundovi nadaljevanki Betty v New Yorku, kjer je zaigrala skupaj z Aaronom Diazom in Erickom Eliasom.

"Ko sem izvedela za vlogo, sem si rekla: 'To mora biti zame, če ne se bom upokojila.' Zelo sem vesela, da sem jo sprejela, še posebej ker je konec koncev to tudi sporočilo Bettyjine zgodbe, da ne glede na to, kako si videti, lahko dosežeš vse, kar hočeš."