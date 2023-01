Graceland bodo podedovale hčerke Lise Marie Presley

Graceland, ikonični dvorec Elvisa Presleyja v Memphisu, bo po smrti njegove edinke ostal v družinski lasti. Posestvo, ki služi tudi kot muzej, bodo podedovale hčerke Lise Marie, ki je pred dnevi umrla, je sporočil tiskovni predstavnik posestva. Kralj rock'n'rolla pa je dvorec hčeri zapustil leta 1977.

Hčerka Elvisa Presleyja, Lisa Marie Presley, ki je pred dnevi umrla, je bila tudi dedinja očetovega posestva Graceland, ki bo po njeni smrti prešlo na njene tri hčerke, 33-letno Riley in 14-letni dvojčici Finley in Harper. Od pevke se bodo poslovili 22. januarja na trati pred dvorcem, kjer pripravljajo javno žalno slovesnost, je sporočil tiskovni predstavnik njene najstarejše hčerke. Na posestvu Graceland sta pokopana tudi njen oče in sin Benjamin.

icon-expand Lisa Marie Presley s hčerkami FOTO: Instagram

"Riley, Harper, Finley in Priscilla so hvaležne za podporo, dobre želje in ljubezen, ki je bila izkazana njihovi dragi Lisi Marie. Organizirana je javna žalna slovesnost, ki bo na sprednji trati pred dvorcem Graceland, 22. januarja v Memphisu," je v izjavi povedal Rileyjin tiskovni predstavnik. Lisa Marie je pred dnevi umrla, potem ko je bila hospitalizirana zaradi domnevnega srčnega zastoja. Imela je 54 let. Lisa Marie bo pokopana ob sinu Benjaminu na vrtu meditacij, kjer so pokopani tudi Elvis, njegova mati Gladys Presley, pevčev oče Vernon Presley in Elvisova babica Minnie Mae Presley.

icon-expand Graceland FOTO: Profimeda

Kot piše portal Deadline, je Lisa Marie v pesmi Light's Out iz leta 2003 pela o tem, kje si želi biti pokopana: "Nekdo je ugasnil luči v Memphisu, tam je pokopana moja družina, zadnjič, ko sem bila tam, sem opazila prazen prostor, poleg njih v Memphisu."