Gracie Abrams iskreno: Oznaka 'otrok nepotizma' je na mestu

Gracie Abrams sprejema oznako 'otrok nepotizma'. 26-letna pevka je pred kratkim za The New York Times spregovorila o svojem prihajajočem tretjem albumu Daughter From Hell (v prevodu Hčerka iz pekla) in se dotaknila pereče teme v zabavni industriji - nepotizma.

Hčerka scenarista, producenta in režiserja J.J. Abramsa in izvršne direktorice produkcijskega podjetja Katie McGarth je dejala: "Oznaka 'otrok nepotizma' je na mestu. Razmišljam o privilegijih. Imela sem varnostno mrežo, ki mi je omogočala eksperimentiranje in koncentracijo, in imela sem dar časa, ki sem ga lahko posvetila temu, kar sem imela rada."

"Nisem odraščala v finančnem strahu in to je najpomembnejše," je dodala glasbenica, ki se zaveda, da vsi niso imeli tako dobre odskočne deske, kot ona. Dodala je, da razume komentarje uporabnikov in "ton interneta".