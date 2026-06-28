Gracie Abrams iskreno: Oznaka 'otrok nepotizma' je na mestu

Gracie Abrams sprejema oznako 'otrok nepotizma'. 26-letna pevka je pred kratkim za The New York Times spregovorila o svojem prihajajočem tretjem albumu Daughter From Hell (v prevodu Hčerka iz pekla) in se dotaknila pereče teme v zabavni industriji - nepotizma.
Hčerka scenarista, producenta in režiserja J.J. Abramsa in izvršne direktorice produkcijskega podjetja Katie McGarth je dejala: "Oznaka 'otrok nepotizma' je na mestu. Razmišljam o privilegijih. Imela sem varnostno mrežo, ki mi je omogočala eksperimentiranje in koncentracijo, in imela sem dar časa, ki sem ga lahko posvetila temu, kar sem imela rada."
"Nisem odraščala v finančnem strahu in to je najpomembnejše," je dodala glasbenica, ki se zaveda, da vsi niso imeli tako dobre odskočne deske, kot ona. Dodala je, da razume komentarje uporabnikov in "ton interneta".
Izraz 'otrok nepotizma' (v angleščini 'nepo baby') se nanaša na otroke slavnih ali vplivnih staršev, ki so v svoji karieri, pogosto v zabavni industriji, dosegli uspeh. Kritiki trdijo, da so ti posamezniki deležni nepoštene prednosti zaradi družinskih povezav, finančne stabilnosti, dostopa do vplivnih ljudi v industriji in prepoznavnosti priimka, kar jim olajša vstop na trg dela v primerjavi z njihovimi vrstniki brez takšnega zaledja.
J.J. Abrams je eden najbolj prepoznavnih ameriških filmskih ustvarjalcev, scenaristov in producentov sodobnega časa. Zaslovel je s televizijskimi serijami, kot so Skrivnostni otok (Lost), Alias in Na robu (Fringe), kasneje pa se je uveljavil kot režiser visokoproračunskih franšiz, vključno z oživitvijo Vojne zvezd (Star Wars: Sila se prebuja) in filmi iz serije Zvezdne steze (Star Trek). Njegovo produkcijsko podjetje Bad Robot je ključni igralec v Hollywoodu, kar mu daje znatno moč pri odločanju o razvoju in distribuciji filmskih ter televizijskih projektov.
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