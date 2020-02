Slovenski producent v prestižnem oglasu na Super Bowlu

Super Bowl je eden od največjih dogodkov v ZDA – in to ne samo za športne navijače. Najbolj gledani športni program v ZDA je postal tudi ena najboljših priložnosti za oglaševalce, da pokažejo svoje najbolj ustvarjalne projekte. Tako vsako leto nastane peščica (dragih) reklam, o katerih govorijo vsi. Med njimi je tudi reklama nemškega avtomobilskega giganta Porscheja, v kateri lahko slišimo delo slovenskega producenta.

V New Yorku živeči slovenski producent Denis Jašaravić, bolje poznan kot Gramatik, je namreč skupaj z Willom Magidom (Balkan Bump) ter Talibom Kwelijem leta 2017 posnel pesem Aymo. Ustvarjalci reklame za električnega porscheja Taycana pa so se odločili, da bodo uporabili prav to pesem.

"The Heist predstavlja popolnoma nov avto Taycan, ki vas bo popeljal v adrenalinski lov z avtomobili iz muzeja Porsche v Stuttgartu v Nemčiji," je zapisalo podjetje ob razkritju reklame.