Grammyjev nagrajenec žaluje za 21-letnim sinom

Truett Foster McKeehan, sin slavnega raperjaTobyMaca, je v noči s torka na sredoumrl. Star je bil 21 let. Vzrok mladeničeve smrti za zdaj ni znan. Iz pisarne sodnega zdravnika so sporočili, da je umrl v sredo, potem ko so se zdravniki odzvali na klic – šlo je za zastoj srca v družinski hiši.

Toby se je takoj vrnil iz Kanade v Franklin, Tennessee, da bi bil z družino, ki je v teh težkih trenutkih prosila za spoštovanje zasebnosti in čas za žalovanje.

55-letni TobyMac se je sinu na Instagramu poklonil s čustvenim zapisom: "Truett Foster McKeehan je že ob vstopu v sobo vse nalezel z dobro voljo. Bil je izjemen sin, brat in prijatelj. Če si ga srečal, si ga poznal, zapomnil si si ga. Njegov nasmeh, smeh ... Imel je neukrotljivo in veliko osebnost ter izpolnjene sanje. In sovražil je, ko ga je kdo 'predalčkal'. Izražal se je skozi glasbo, ki jo je ustvarjal. In s tem mislim pisanje, snemanje, produciranje ... Vse skupaj. Kot pravi umetnik. Lahko bi izbral enostavno pot in izdal glasbo, ko je bil star 12, 14, 16 ali celo 18 let, ampak je vedno govoril, da želi živeti življenje in da želi nekaj povedati, preden to stori. Ni želel biti otroški zvezdnik, želel je biti moški z brazgotinami in zgodbo, ki nekaj pove. Vedno sem občudoval, spoštoval in spodbujal to stališče."