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Tuja scena

Grammyjeve nominiranke prekinile molk o odsotnosti članice

Los Angeles, 29. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Katseye

Glasbeni fenomen Katseye sestavlja šest pevk, ki prihajajo iz različnih držav ter etničnih ozadij, a zadnje mesece skupino na odru zastopa zgolj pet deklet. Kje je Švicarka Manon Bannerman, ki naj bi si zaradi svojega zdravja in dobrega počutja vzela daljši odmor? Njene sočlanice so po obdobju molka iskreno spregovorile o njeni odsotnosti.

Dekleta iz skupine Katseye so v svežem intervjuju za revijo Allure spregovorila o pereči temi, ki muči njihove oboževalce. Američanka venezuelskih korenin Daniela Avanzini, Južnokorejka Yoonchae, Filipinka Sophia Laforteza, Američanka indijskih korenin Lara Raj in Američanka kitajskih korenin Megan Skiendiel so spregovorile o odsotnosti Švicarke Manon Bannerman.

Katseye na Coachelli
Katseye na Coachelli
FOTO: AP

"Ker smo naznanile, da si bo premor vzela za svoje dobro počutje, ni na nas ali komerkoli drugem, da jo preganja. Želimo ji dati ves čas, ki ga potrebuje, ves prostor, ki ga potrebuje, zato ne želimo ničesar sklepati, ničesar dokončno določiti," so povedale pevke in dodale: "To si resnično zasluži in vrata so vedno odprta."

Čeprav članice skupine niso želele ugibati, kdaj bodo uradno spet šestčlanska zasedba, so razumele radovednost, še posebej ker je Manon tako priljubljena med oboževalci kot med skupino. "Če bi bila na njihovem mestu, bi tudi jaz vprašala," je priznala vodja skupine Sophia. "Vendar lahko rečemo, da si želimo, da bi še naprej izkazovali ljubezen, podporo, potrpežljivost in vse te stvari, saj si vsi to zaslužimo. Vsakdo si to zasluži."

Manon Bannerman
Manon Bannerman
FOTO: AP

Skupina je Manonin začasni premor oznanila februarja, ko je v izjavi dejala, da se bo 24-letnica umaknila iz "skupinskih dejavnosti, da bi se osredotočila na svoje zdravje in dobro počutje". Takrat je bila Švicarka hvaležna, da se je lahko osredotočila nase, in je namignila, da je bil premor del večje izkušnje, ki jo je imela znotraj skupine. "Včasih se stvari odvijajo na načine, ki jih nimamo povsem pod nadzorom, vendar zaupam širši sliki," je zapisala.

Kasneje je oboževalce sicer zaskrbelo dejstvo, da je pevka iz opisa profila na Instagramu odstranila ime skupine, a je 24-letnica javnost pomirila z besedami, da je z glasbeno založbo v stiku ter da se počuti dobro. Manon je v času premora zamudila velike mejnike skupine, ki je med drugim navdušila na festivalu Coachella. Prav tako ni del promocije prihajajočega albuma Wild.

Preberi še Zakaj so grammyjeve nominiranke tarče groženj s smrtjo?

Globalna dekliška skupina je po zgolj letu delovanja že prejela prestižno grammyjevo nominacijo in večkrat slavila na podelitvi ameriških glasbenih nagrad. Konec preteklega leta so v iskrenem intervjuju za BBC pevke, ki prihajajo iz različnih držav ter etničnih ozadij, spregovorile o negativni plati življenja pod žarometi. Razkrile so, da se vse od dneva, ko so prvič stopile na oder, soočajo s številnimi grožnjami s smrtjo in zlobnimi komentarji, ki velikokrat prestopijo mejo in so celo rasistične narave.

Razlagalnik

Grammyji so ene najprestižnejših glasbenih nagrad na svetu, ki jih vsako leto podeljuje ameriška Akademija za diskografsko umetnost in znanost (NARAS). Nagrade so bile ustanovljene leta 1959 z namenom prepoznavanja izjemnih dosežkov v glasbeni industriji. Nominacije in zmagovalce izbirajo strokovnjaki iz glasbene industrije, kar jim daje velik ugled in vpliv na kariere glasbenikov po vsem svetu.

Coachella Valley Music and Arts Festival je eden najbolj znanih in vplivnih glasbenih festivalov na svetu, ki se vsako leto odvija v puščavi Colorado v Kaliforniji. Festival je znan po tem, da gosti vrhunske glasbenike različnih žanrov, od popa in rocka do elektronske glasbe, ter po svoji edinstveni vizualni in modni estetiki, ki pogosto narekuje svetovne trende.

Izraz 'globalna dekliška skupina' se nanaša na glasbene zasedbe, ki so skrbno sestavljene iz članic različnih narodnosti in kulturnih ozadij, da bi s tem dosegle čim širše mednarodno občinstvo. Takšne skupine pogosto združujejo elemente različnih glasbenih kultur, kot sta na primer zahodni pop in K-pop, ter uporabljajo globalne platforme za promocijo, s čimer presegajo meje posameznih držav.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Katseye Manon skupina odsotnost

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