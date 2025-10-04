Graševa Hana presenetila z objavo fotografij v kopalkah

Hana Huljić Grašo na družbenih omrežjih redko objavlja zasebne trenutke, sedaj pa se je odločila narediti izjemo. Z objavo serije fotografij, ki so nastale na plaži, je pokazala, kako je uživala poletne dni, njeni sledilci pa so bili presenečeni in navdušeni predvsem nad fotografijama, na katerima pozira v kopalkah.
35-letnica je namreč delila dve fotografiji v enodelnih kopalkah, okrašenih z vrtnicami, v njih pa je pokazala svojo vitko postavo. Na eni od fotografij je s hrbtne strani videti tudi Albo, prvorojenko zakoncev, ki teče po plaži ob sončnem zahodu. Par sicer do sedaj z javnostjo še ni delil posnetkov, na katerih bi bilo videti obraza njunih dveh otrok.
Med komentarji so se, poleg njenih oboževalcev, oglasile tudi glasbeničine prijateljice. "Ja! Ja! Ja! Uživam v lepoti!" je zapisala osebna trenerka Viktorija Rađa, pevka Domenica je komentirala z emojijem gorečega srca, vplivnica Andrea Andrassy pa z emojijem s srčki v očeh.
