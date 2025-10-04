Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Graševa Hana presenetila z objavo fotografij v kopalkah

Split, 04. 10. 2025 13.25 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Žena hrvaškega pevca Petra Graša, Hana Huljić Grašo, je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila fotografije v kopalkah in tako presenetila sledilce. Zakonca sta sicer znana po tem, da skrbno skrivata svojo zasebnost in le redko javno govorita o svojih dveh otrocih.

Hana Huljić Grašo na družbenih omrežjih redko objavlja zasebne trenutke, sedaj pa se je odločila narediti izjemo. Z objavo serije fotografij, ki so nastale na plaži, je pokazala, kako je uživala poletne dni, njeni sledilci pa so bili presenečeni in navdušeni predvsem nad fotografijama, na katerima pozira v kopalkah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

35-letnica je namreč delila dve fotografiji v enodelnih kopalkah, okrašenih z vrtnicami, v njih pa je pokazala svojo vitko postavo. Na eni od fotografij je s hrbtne strani videti tudi Albo, prvorojenko zakoncev, ki teče po plaži ob sončnem zahodu. Par sicer do sedaj z javnostjo še ni delil posnetkov, na katerih bi bilo videti obraza njunih dveh otrok.

Preberi še Sosed Petra Graša: Hano imamo raje za sosedo kot Danijelo

Med komentarji so se, poleg njenih oboževalcev, oglasile tudi glasbeničine prijateljice. "Ja! Ja! Ja! Uživam v lepoti!" je zapisala osebna trenerka Viktorija Rađa, pevka Domenica je komentirala z emojijem gorečega srca, vplivnica Andrea Andrassy pa z emojijem s srčki v očeh.

petar grašo hana huljić grašo objava fotografije kopalke
Naslednji članek

Konec zakona po 19 letih: Keith Urban fotografiran brez poročnega prstana

SORODNI ČLANKI

Žena Petra Graša uživala v druženju s prijateljicami

Žena Petra Graša delila prvo skupno fotografijo hčerke in sina

Petar Grašo drugič oče, njegova Hana je rodila dečka

Noseča žena Petra Graša pred porodom še v studio

Hana Huljić razkrila podrobnosti druge nosečnosti: Imava ime za sina

Petar Grašo razkril spol drugega otroka

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256