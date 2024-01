Graševa izbranka o spremembi poročne lokacije: 'Mediji so bili povsod'

Pevca Petar Grašo in Hana Huljić bosta februarja praznovala dve leti od poroke, ko sta si leta 2022 v Splitu obljubila večno ljubezen in zvestobo. 33-letna glasbenica je pred kratkim utišala govorice, da z možem pričakujeta drugega otroka, pred obletnico pa se je spomnila začetkov razmerja z Grašem in izzivov, ki jih je to prineslo. Ko se je razvedelo, da sta par, so jima bili namreč mediji neprestano za petami. Hani je bilo takrat zelo težko, se je spominjala: "Takrat sva šla sama sebi na živce, sama člankov sploh nisem več brala. Vsi so mislili, da si pozornosti želiva, midva pa sva le čakala, da bi se vse skupaj umirilo."

Prav zaradi medijskega pritiska sta morala spremeniti tudi kraj poroke. Sama poroka je bila načrtovana skrivnostno, želela sta si, da javnost ne bi izvedela za datum in kraj pred začetkom ceremonije, a se to na koncu ni izšlo. "Zamislila sva si, da se bova do cerkve sprehodila, a je bilo to praktično neizvedljivo. Ko so mediji izvedeli, kje se bova poročila, sva zamenjala tudi cerkev, a seveda ni pomagalo. Novinarji so nama sledili vse do hiše, bili za petami na vsakem koraku. Še danes mi ni jasno, kako so sploh izvedeli točen datum najine poroke, ki ga nisva zaupala nikomur. To je vedel samo ožji krog najinih najbližjih," je pojasnila Graševa izbranka. Fotografije njune poroke so se razširile na družbenih omrežjih prej kot tiste uradne, je še dodala Hana. A to ju tistega dne ni razburilo, ostala sta sproščena.