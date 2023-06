Grašo: Ko je oboževalka rekla, da si bo vtetovirala moj podpis, ji nisem verjel

"Maša me je na koncertu v Mariboru prosila za podpis in mi rekla: To si bom dala tetovirati. Nasmejal sem se, saj sem mislil, da se šali, in rekel naj mi pošlje sliko. No, ni se šalila," je na svojem Instagramu zapisal Petar Grašo . Poleg je objavil fotografijo, ki mu jo je poslala slovenska oboževalka, ki si je na hrbet vtetovirala njegovo posvetilo in podpis.

V komentarjih so se zelo hitro oglasili tudi drugi oboževalci, ki so potezo Slovenke podprli. "Veliko nas je takih, ki bi to naredili. Maša je res srečnica, da je dobila avtogram," je zapisala ena, medtem ko so se nekateri začeli šaliti, če je to vse, kar morajo narediti, da dobijo brezplačne vstopnice za koncerte. Vmes so se našli tudi takšni, ki so se nad potezo zgražali.