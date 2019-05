Grašo o Dragojevićevem vplivu na njegovo kariero in kje se vidi čez 20 let

43-letni hrvaški glasbenik Petar Grašo je s svojo novo skladbo Voli me v kategoriji 'skladba leta' pred kratkim osvojil laskavo nagrado Cesarica. Ob tem je za revijo Ekran spregovoril o svoji glasbeni karieri in povedal, kakšno vlogo pri razvoju le-te je imel pokojni glasbenik Oliver Dragojević . Dotaknil se je tudi svoje, ne tako bližnje prihodnosti in razkril, kje se vidi čez približno 20 let.

Grašo je povedal, da se za vsakim glasbenim ustvarjanjem na prvem mestu nahaja talent, nato pa trdo delo in piljenje sladbe do popolnosti. O nastanku svojih pesmi je dejal: ''V studiu preživim več ur in ob tem iščem le en ton, za katerega se mi zdi, da skladbi manjka. To zna biti za moje sodelavce včasih precej moreče, a zato je toliko večji užitek od kozarcu vina ali dveh, ko je skladba končno izdana.''

V intervjuju se je dotaknil tudi svojih glasbenih začetkov in razkril, koliko mu je pomenil trenutek, ko je pokojni Oliver Dragojević zapel njegovo pesem Boginja. Sam je bil takrat, kot pravi, star komaj 16 let. ''Oliver je zagotovo premaknil smernice mojega življenja ... Ponesel me je v glasbeni svet, v katerem se nahajam še danes. Ko zvezda takšnega kova 'vzame' tvojo pesem in jo zapoje, je to le še večji motiv in zagon za vztrajanje v glasbenih vodah. Še bolj kot na to pa sem ponosen na skladbo Vrijeme Božje in mislim, da je to pesem, ki jo je imel Oliver zelo rad. Verjamem, da se je moja kariera z razlogom razvila tako, kot se je in danes ne bi spremenil popolnoma nič.''