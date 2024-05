Grašo o noseči ženi: Trudiva se, da ljudi ne obremenjujeva z najinim življenjem

Čeprav sta še nedolgo tega Petar Grašo in Hana Huljić vztrajno zanikala govorice o nosečnosti, je hrvaški pevec pred dnevi potrdil, da bo drugič očka. Pevec, ki sicer podrobnosti iz zasebnega življenja najraje zadrži zase, je pred koncertom v Splitu gostoval na Radiu Dalmacija , kjer je na kratko komentiral nosečnost svoje žene Hane.

"Trudiva se, kolikor se le da, da ljudi ne nadlegujeva z zasebnim življenjem. Toda dobre informacije najdejo pot v javnost in vesela sva, ko vidiva, koliko ljudi se veseli z nama," je povedal. Razkril je tudi, da se bodo koncerta v Splitu udeležili vsi njegovi prijatelji in družinski člani.

Zakonca, ki sta si večno zvestobo obljubila leta 2022, sta že starša dvoletni deklici Albi, ki jo pridno varujeta pred radovednimi očmi javnosti. Da res cenita svojo in hčerino zasebnost, sta potrdila z dejstvom, da sta prvo družinsko fotografijo delila šele januarja letos, tudi na njej pa je deklico moč videti le v hrbet. Kljub temu so bili oboževalci navdušeni: "Kako vas je lepo videti, ste prelepa mlada družina. Tale malčica na sredini poskrbi za harmonijo in ljubezen." Fotografijo je na svojem Instagramu delila Hana.