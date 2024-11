Grašo o otrocih: Alba in Toni bosta oba bolj mamina

Petar Grašo je prvič javno spregovoril o svojem novorojencu Toniju in sreči, ki jo je ta s svojim rojstvom prinesel v družino. Kot je povedal za IN Magazin , imata sicer z ženo sedaj že izkušnje, kako ravnati z dojenčki, a ni nič enako, kot je bilo prvič, razen veselja, ki ga ponovno čuti vsa družina.

"Seveda se veselimo, zdaj že lahko rečem, da imava nekaj izkušenj, tako da gre vse lažje, nič ni več prvič, ampak edino, kar je enako, je veselje. Hvala bogu se, čeprav je moj tempo življenja precej živahen, trudim, da imam nekaj dodatnih premorov med koncerti, tudi če gre le za dva ali tri dni. Čeprav nisem neprekinjeno z njimi, smo skupaj in se veselimo," je povedal Grašo.

"Menim, da bosta bolj mamina otroka, očetova pa nekoliko manj. Mama je tista, ki skrbi zanju, čeprav je oče kot nekakšen spomenik, saj sem veliko časa odsoten. Bomo videli, kako bosta izbrala, čeprav je lahko izbirati, ko imaš oba starša in stare starše. Odvisno bo do tega, kdo bo tisti dan dal ali pa prepovedal čokolado. Otroci hitro spreminjajo prioritete," meni pevec, ki bo kmalu obeležil 30-letnico kariere. Razkril je še, da ob tem jubileju načrtuje posebno praznovanje in nato koncerte po vseh večjih mestih na Hrvaškem.