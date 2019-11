Grda bolezen:  Vse to me je čustveno ubilo

Anđi Marić, glasbenici, ki je veliko let živela in ustvarjala tudi v Sloveniji, so leta 2012 diagnosticirali multiplo sklerozo. Ko je izvedela za bolezen, je priznala, da so jo obhajale zelo temne misli, tudi misli o samomoru: "Odločila sem se, da bom to storila na način, ki bo videti kot nesreča. Raje vidim, da ljubljeni mislijo, da sem samo neumna ali nerodna, kot da vedo, da sem dejansko obupala," je pred leti zapisala na svojem blogu.

A iz temne jame se je izkopala: "Jasno je, da so me vsi ti boji spremenili, zaradi stresa sem bila preobremenjena. Moja trideseta so bila grda in strašljiva in gotovo so mi odprla oči. Toda zdaj sem veselim novega desetletja, začelo se je res čudovito," je tako lani zaupala novinarju.

V nedavnem intervjuju pa je 43-letna glasbenica priznala, da je bolezen napredovala: "Ne morem si nanesti maskare, velikokrat sem se že sunila v oko," je dejala za RTL.hr: "Kuha mi oče. Vse to me je čustveno ubilo, vendar mi je sedaj lažje, saj sem se naučila, da slabih stvari ne jemljem tako resno," je še zaupala novinarki.

"Sem takšna, kot sem, življenje je lažje, če se ne jemlješ preveč resno, če ne jemlješ življenja preveč resno," je optimistično zaključila pogovor.