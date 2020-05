Grda ločitev Mary-Kate in Olivierja: 'Sarkozy ni človek, s katerim greš v vojno'

Mary-Kate Olsen se je namreč od francoskega moža Olivierja Sarkozyja želela ločiti že v času najhujšega vala pandemije v New Yorku, a ta ločitev ni uspela zaradi ustavljenega sistema v Združenih državah Amerike. Od ponedeljka, 25. maja, pa so se v zvezni državi New York ponovno odprla okrožna sodišča, zato je zvezdnica pohitela z novo vlogo.

33-letna modna oblikovalka se je, po besedah prijateljev Sarkozyja, znašla sredi grde ločitve. Francoski bankir, sicer polbrat nekdanjega francoskega predsednika, naj bi se v zadnjem času zelo spremenil. "Olivier se zdi kot zelo zabaven moški, ko ga spoznaš, a v resnici je morski pes. Je neizprosen," je povedal njegov prijatelj iz Pariza, katerega imena portal PageSix ni želel razkriti. "Ni nekdo, s komer greš v vojno. Že njegova ločitev od prve žene je bila ena sama zmešnjava in sta se v času ločitve nenehno prepirala in napadala. Ne smete ga podcenjevati."

Olivierjev prijatelj iz New Yorka pa je za portal povedal, da se je v zadnjem času popolnoma spremenil v odnosu do Mary-Kate. "Celo njegov pogled na zakon se je spremenil, kar je zelo presenetilo tiste, ki ga dobro poznajo." Po navajanju revije People naj bi si po novem želel ženo, ki bi ostajala doma in igrala vlogo 'pridne gospodinje', kar pa Mary-Kate ni, saj je od nekdaj zelo ciljno naravnana. Veliko ji pomenijo lastni cilji in vedno se trudi, da bi ustvarila nekaj novega. Zadnjih nekaj let je uspešna v modnih vodah, kar jo prav tako neizmerno veseli.

In čeprav so nekateri prijatelji zakoncev že od samega začetka menili, da sta zelo drugačna, se je njuna zveza obdržala osem let."Že takrat sta se mi zdela malce nenavaden par. On je zelo družaben, ona zelo zadržana," je povedal skupni prijatelj zakoncev. Michael Pagnotta, nekdanji medijski predstavnik dvojčic Olsen, pa je že pred leti komentiral zvezo, ki je bila vsem tako zelo zanimiva. "Zveza se mi nikoli ni zdela čudna. Dekleti sta odrasli v družbi starejših in uspešnih moških. Tako Mary-Kate kot Ashley sta bili vajeni družbe uspešnih ljudi. Popolnoma razumem, zakaj je Mary-Kate v zvezi z moškim, kot je Olivier,"je takrat povedal za The Post.