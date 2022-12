Greta Gerwig po spodletelem poskusu uspešno sporočila, da je noseča

Greta Gerwig bo drugič postala mama. Filmska ustvarjalka, ki kot režiserka stoji za težko pričakovanim filmom o lutki Barbie ter se je v preteklosti kot režiserka podpisala pod filma Lady Bird in Čas deklištva , je veselo vest potrdila v pogovorni oddaji The Tonight Show . Voditelj Jimmy Fallon je ob njenem prihodu na oder gledalcem namignil, da Gerwigova s seboj prinaša novico, na kar je ona odgovorila: "Da, pod srcem nosim otroka." Temu je sledil bučen aplavz vseh prisotnih.

"Otrok številka dve," je veselo novico komentiral Fallon, ki se je zvezdnici zahvalil, da je za platformo, na kateri je nosečnost razkrila, izbrala prav njegovo oddajo. Igralka in režiserka je ob tem priznala, da je nosečnost v resnici želela razkriti že nedolgo nazaj, a da je bila pri tem neuspešna.

Gerwigova je to želela storiti na nekem dogodku s pomočjo obleke, v kateri je menila, da bodo fotografi zaznali njen trebušček, a se to ni zgodilo. "Nobenega ni brigalo in o tem ni nihče poročal," je dejala. "Izkazalo se je, da temu nihče ni posvečal pozornosti," je dodala, pri čemer ji je voditelj zagotovil, da njega in njegovo občinstvo to zelo zanima ter da so zanjo zelo veseli.