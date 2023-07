Greta Gerwig pred štirimi meseci skrivoma rodila drugega otroka

Greta Gerwig je v zadnjem času na očeh javnosti predvsem zaradi režije nedavno izdanega filma Barbie , a kljub temu ji je uspelo vse do zadnjega intervjuja skrivati, da ima doma dva otroka. Javnost je za njeno nosečnost izvedela lani decembra, a vse do sedaj ni bilo jasno, da je pred štirimi meseci rodila svojega drugega sina.

Režiserka je novico o naraščaju delila v intervjuju za revijo Elle UK, v katerem je razkrila, da se je njen drugorojenec rodil marca. Čeprav dečkovega imena ni razkrila, je z bralci vseeno delila nekaj podrobnosti o materinstvu. "On je mali Schmoo. Je zelo pameten dojenček in veliko spi. Praktično celo noč," je povedala in obenem priznala svojo malo razvado. "Čeprav spi, se sama še vedno ponoči zbujam in ga samo gledam ter v tem uživam," je dodala.