Greta se je odzvala na Meat Loafov oster komentar

Pred kratkim je pevec Michael Lee Aday, znan kot Meat Loaf, podal drzen komentar o mladi aktivistki Greti Thunberg. Prepričan je, da so najstnici oprali možgane in dodal, da podnebne spremembe ne obstajajo. Sicer pa je glasbenik že večkrat pojasnil, da so njegova politična stališča zapletena, saj ima veliko levičarskih in desničarskih pogledov.