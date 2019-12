Greta Thunberg: je 16-letnica le lutka svoje mame, ki hrepeni po medijski pozornosti?

O Greti se veliko govori in ravno to je bil njen namen, da bi ljudje prisluhnili in se ji pridružili ne glede na politično usmerjenost. Mlada aktivistka poziva vse, da stopijo skupaj in odprejo oči politikom, svetovnim voditeljem, gospodarstvenikom in vsem ostalim, dokler ne bo prepozno. Velik del očitkov pa so prejeli njeni starši, predvsem mama, saj naj bi jo namerno postavila v središče pozornosti.

Kako lahko 16-letnica naredi več kot marsikatero drugo pomembno ime? Kako je lahko deklica z Aspergerjevim sindromom ljudi razdelila na dve strani, na tiste, ki ji sledijo, in na tiste, ki se nad njenimi dejanji zgražajo in za njeno nenavadno otroštvo krivijo starše? Pa so za njeno prisotnost v medijih res krivi starši? Greta Thunberg, švedska podnebna aktivistka, je s svojim videnjem nenavadnih stvari, s svojo drugačnostjo in s svojo predanostjo okolju prevzela svet. Da je postala viralna zvezda in da jo poznajo skoraj vsi, je za mlado aktivistko precej nenavadno. S svojim gibanjem Petki za prihodnost je postala vzornica številnim, tako mladim kot starejšim. Začeli so jo poslušati svetovni voditelji, čeprav je nekateri še vedno ne jemljejo resno, saj je samo majhno dekle, med njimi tudi ameriški predsednik Donald Trump. Plaz negativnih in zaskrbljenih komentarjev pa se je nadnjo zgrnil tudi iz zvezdniških krogov. Eden od tistih, ki jim je njeno početje nenavadno, je nekdanji voditelj športne oddaje Top Gear Jeremy Clarkson, ki jo je oklical za "razvajeno smrkljo". Starša dolgolase deklice, ki je ljudi spravila na ulice, sta stara znanca številnih medijev.Žarometi so jima blizu zaradi njunih karier, saj je Gretina mati Malena Ernman, slavna operna pevka, ki je nastopila na priljubljenem evropskem pevskem tekmovanju Evrovizija, oče Svate Thunberg pa je zaslovel kot igralec, oba pa sta se odpovedala mednarodni karieri, saj sta prenehala potovati z letali. Med drugim sta napisala že več knjig, ena od njih z naslovom Naša hiša je v plamenih pa je bila nedavno prevedena tudi v slovenščino. Kot avtorji so navedeni vsi člani družine, tudi Gretina mlajša sestra Beata Ernman, podrobnejši opis knjige pa namiguje na vsebino, ki naj bi bila življenjska zgodba mlade švedske podnebne aktivistke. Zgodbo pripoveduje Malena, ki na dobri tretjini prizna, da pripoved o njeni družini in zdravstvenih težavah, s katerimi so se srečali člani družine, ter ekologija ne bodo pritegnili bralcev. "Nekateri pravijo, da se malo težko bere okrog 41. prizora, zdi se jim veliko zabavneje, kadar sta zraven ti in Beata. Je mogoče tja kaj dodati?"sprašuje Malena Greto v enem od poglavij in doda: "No, bi lahko namesto tega napisali kaj o vama?" Mladi Greti mamina ideja ni bila preveč všeč in skušala se je držati prvotnega namena. "To je knjiga o podnebju in biti mora dolgočasna. Bodo že morali prenesti," je rekla 16-letnica.

Greta ima številne podpornike kot tudi kritike. FOTO: Profimedia

Kot kaže, pa se je vsa pripoved začela osredotočati na Greto. Ob tem pa se poraja vprašanje, ali je Malena načrtno pozornost usmerila na svojo hčerko, ki je zaradi svoje posebnosti in prepričljivosti hitro požela svetovno slavo? Kaj vse skriva deklica, ki ima povedati veliko več kot drugi najstniki in spravlja odrasle ljudi v neprijeten položaj? "Asperger z visokimi sposobnostmi" Takšno diagnozo so ji postavili specialisti. Za svoj Aspergerjev sindrom pravi, da ni bolezen, ampak dar, ki jo dela posebno in drugačno. Preseneča tudi s svojim videzom, saj bi ji pripisali manj let, kot jih šteje v resnici. S svojim razmišljanjem pa je daleč stran od povprečnih 16-letnikov. Svet okoli sebe dojema povsem drugače kot ostali ljudje, prav tako ima težave pri sporazumevanju, v otroštvu pa je med drugim imela težave s prehranjevanjem, saj je komaj kaj pojedla. Znašla se je v depresiji in aktivizem je, kot kaže, bil njena rešilna bilka."Izginila je v nekakšno temo in nekako je nehala delovati. Nehala je igrati klavir. Nehala se je smejati. Nehala je govoriti."Ko pa je ob petkih nehala hoditi v šolo in začela 'šolsko stavko' pred parlamentom, si je neverjetno opomogla in na presenečenje njenega očeta celo brez zadržkov govorila z neznanci.

Greta Thunberg ima Aspergerjev sindrom, a nanj gleda pozitivno. FOTO: Profimedia

O njenem avtizmu je spregovorila tudi doc. dr. Marta Macedoni-Lukšič z Inštituta za avtizem Ljubljana: "Njena družina in tudi ona se skozi aktivizem rešujejo. Iz praktičnega vsakdanjega življenja, kjer jim je težko, so šli v aktivizem skupaj, predvsem pa Greta. Je ekstrem in takšna, kot je, ima ekstremne odgovore in zato je tudi tako daleč prišla. Za vsako genijalnost pa je potreben kanček avtizma." Dodala je še, da ni nujno, da bo res naredila spremembo:"Zakaj pa je tako daleč prišla? Tukaj moramo razumeti tudi spremembe v tem svetu. Samo nekdo z avtizmom lahko nekaj spremeni in naredi, vprašanje pa je, koliko bo resnično spremenila svet, kar bo vidno čez nekaj let – neko ozaveščanje pa zagotovo prinaša." Greta pa ni edina v družini, ki se spopada s takšno ali drugačno zahtevno boleznijo, tudi njena mati Malena ima blago obliko motnje pozornosti in hiperaktivnosti – ADHD, mlajša sestra Beata pa je bila diagnosticirana z avtizmom – tako se družina sooča z družinsko kot tudi z okoljevarstveno stisko. Dekle, ki jo imajo številni za 'čudno', je bila že v več državah imenovana za žensko leta, med drugim je bila nominirana za Nobelovo nagrado za mir, spregovorila pa je tudi na podnebnem vrhu Združenih narodov. Med njenim govorom nekateri niso izkazali navdušenja in so se zamislili, da je pravzaprav lutka.

Greta na podnebnem vrhu Združenih narodov v New Yorku FOTO: AP

Je Greta postala lutka? Med ljudmi je prišlo do številnih pomislekov, kakšen pogled na medijsko prepoznavnost Grete imata njuna starša, ki pa sta, tako kot je zapisano tudi v knjigi, kljub nestrinjanju s hčerkinimi protesti dovolila, da z njimi vztraja. Njeni družinski člani in tudi sama vztrajno zanikajo, da jo kdor koli vodi in da ne sledi kakršnim koli navodilom, javnost pa še vedno ni popolnoma prepričana, ali govorijo resnico.

Malena Ernman je stara znanka medijske pozornosti. FOTO: Profimedia

Štiričlanska družina je sicer že od nekdaj okoljevarstveno ozaveščena, a so z Gretinim zanimanjem za okoljevarstvena vprašanja svoj način življenja še toliko bolj spremenili in postali vzor številnim drugim ljudem. Mama Malena je poleg glasbenega udejstvovanja tudi politično dejavna in podpira pariški sporazum o podnebnih spremembah. Svoje zaslužke, med njimi tudi izdaje številnih knjig, darujejo dobrodelnim ustanovam. Ljudje si želimo pojasniti, kako je mogoč tako hiter vzpon deklice, ki je postala mednarodna superzvezdnica, zato se ustvarjajo številne teorije zarote, ki bi vse pojasnile. Greta pa se ne ozira na kritike in vztrajno vodi množice proti uspehu. Ne glede na to, ali jo ljudje sprejemajo ali ne, dejstvo je, da se zaradi nje vse bolj govori o podnebni problematiki in onesnaževanju. Bo zdržala pritisk in kako dolgo?

V New York se je mlada aktivistka odpravila z jadrnico. FOTO: AP