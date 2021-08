Greta Thunberg na naslovnici revije Vogue, v intervjuju kritična do hitre mode

Podnebna aktivistka Greta Thunberg je svoj nastop na prvi naslovnici skandinavske izdaje modne revije Vogue izkoristila za kritiko hitre mode. Thunbergova je pri tem v intervjuju za revijo dejala, da že več let ni kupila novih oblačil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Modna industrija veliko prispeva k podnebnim in ekološkim izrednim razmeram, da ne omenjam njenega vpliva na nešteto delavcev in skupnosti, ki jih izkoriščajo po vsem svetu, da bi nekateri uživali v hitri modi, ki jo mnogi obravnavajo kot izdelke za enkratno uporabo," je podnebna aktivistka Greta Thunberg zapisala na družbenih omrežjih Twitter in Instagram.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za hitro modo je značilna hitra proizvodnja poceni oblačil, ki sledijo najnovejšim modnim trendom. Gre za oblačila, ki jih v revnih državah izdeluje poceni delovna sila. Kot je opozorila Thunbergova, nekateri v industriji uporabljajo drage kampanje, da bi ustvarili vtis, da so trajnostni, podnebno nevtralni in pravični. A gre skoraj vedno za t. i. greenwashing oziroma obliko trženja, pri kateri se javnost prepričuje, da so proizvodi, cilji in politike organizacije okolju prijazni, čeprav to niso, je opozorila.

icon-expand Greta Thunberg FOTO: Profimedia