18-letna podnebna aktivistka Greta Thunberg nadaljuje s svojim poslanstvom in še naprej osvešča ljudi o nevarnostih, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Na Podnebnem koncertu 2021 na Švedskem, kjer je nastopila kot ena od govornic, pa je presenetila tudi s pevsko in plesno točko na hit pevca Ricka Astleyja "Never Gonna Give You Up."

"To se zgodi, ko aktivisti organizirajo koncert," se je glasil videoposnetek, v katerem je mlada podnebna aktivistka Greta Thunberg zaplesala in zapela za množico. Posnetek Podnebnega koncerta na Švedskem je hitro postal viralen, saj se je navadno resna Greta sprostila ob zvokih uspešnice pevca Ricka Astleyja Never Gonna Give You Up in s tem presenetila tamkajšnje občinstvo. Na videoposnetek se je odzval tudi sam pevec in se Greti zahvalil ter dodal, da je fantastična. icon-expand Greta Thunberg s petjem in plesom proti podnebnim spremembam. FOTO: Profimedia Greta, ki je pozornost javnosti prejela, ko je redno protestirala pred švedskim parlamentom, se sicer že dlje časa bori proti podnebnim spremembam. Pred slabim mesecem je na podnebni konferenci mladih v Milanu ostro kritizirala voditelje, ki po njenem mnenju zgolj obljubljajo prazne obljube. "Zgradimo bolje. Bla, bla, bla. Zeleno gospodarstvo. Bla, bla, bla," je bila kritična 18-letnica. "To je vse, kar slišimo od naših tako imenovanih voditeljev. Besede, ki zvenijo odlično, a za zdaj še niso vodile k dejanjem. Naši upi in ambicije utonejo v njihovih praznih obljubah." "Ne moremo več dovoliti, da ljudje na oblasti odločajo, kaj je politično mogoče. Ne moremo več dovoliti, da ljudje na oblasti odločajo, kaj je upanje. Upanje je v ukrepanju. In upanje vedno pride od ljudi," je še sporočila.