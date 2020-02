Greta Thunberg svoje ime in gibanje registrirala kot blagovno znamko

Aktivistka Greta Thunberg je registrirala svoje ime in gibanje Petki za prihodnost kot blagovni znamki, da bi zavarovala "gibanje in njihove aktivnosti". 17-letna Švedinja je namreč opazila, da se njeno ime "na žalost povezuje z nekaterimi politiki, mediji in znanimi osebnostmi", čeprav za to nimajo njenega dovoljenja.

Greta Thunberg FOTO: Profimedia Mlada okoljska aktivistka Greta Thunberg je postala znana po vsem svetu, ko je s svojimi petkovimi protesti, s katerimi je opozarjala na okoljske težave, pridobila pozornost svetovnih medijev, so poročale tuje tiskovne agencije. Ameriška revija Time jo je tako decembra imenovala za osebnost leta. O Greti se veliko govori in ravno to je bil njen namen, da bi ji ljudje prisluhnili in se ji pridružili ne glede na politično usmerjenost. Med drugim je nagovorila svetovne voditelje na srečanjih v Švici in New Yorku, sodelovala je na podnebni konferenci v Madridu. Prejšnji teden je nagovorila tudi zbrane na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu. Z registracijo svojega imena kot blagovne znamke želi ukrepati proti organizacijam, ki njeno ime izrabljajo za namene, za katerimi ne stoji. "Petki za prihodnost je globalno gibanje, ki sem ga ustanovila. Pripada vsem, ki v njem sodelujejo, predvsem mladim," je poudarila. Skupaj z družino je tudi ustanovila neprofitno organizacijo, ki bo upravljala s fundacijami na transparenten način.