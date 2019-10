Greto Thunberg je njena slavna mati pripravila na medijsko pozornost

16-letnaGreta Thunberg, ki je postala ena najbolj odmevnih okoljevarstvenic v zgodovini, ni edina v družini, ki se je pojavila na televiziji pred očmi številnih ljudi po vsem svetu. Njena mati Malena Ernman je švedska operna pevka, ki je leta 2009 nastopila tudi na Evroviziji s pesmijo La Voix.

Malena je svojo hčerko dobro pripravila na to, kako prenesti ves pritisk, ko bo v središču pozornosti. "To je ena od prednosti, da imaš slavno mamo," je povedala mlada okoljevarstvenica za New York Times. "Precej dobro že poznam medije in njihovo delovanje,"je še dodala.