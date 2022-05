Grimes na dobrodelno dražbo z ikoničnimi modnimi dodatki

Pevka Grimes je svojim oboževalcem na Instagramu sporočila, da bo na dražbi prodala obrazno masko iz kovine in uhane z vilinskimi ušesi, ki jih je nosila na prireditvi Met Gala leta 2021. Izkupiček od prodaje bo namenila v dobrodelne namene za pomoč družinam temnopoltim, staroselcev in pripadnikov drugih ras, ki imajo težave zaradi vojne v Ukrajini.

Vrednost obrazne maske modnega oblikovalca Chrisa Habane je ocenjena na 1 140 evrov, zapletene ušesne manšete, ki jih je oblikovala Sofia Pavlova , pa so ocenjene na 1 425 evrov. Oba modna dodatka bosta na voljo do 26. maja na spletni strani, kjer dražitelji ponujajo svoje predmete.

Kot je v svoji objavi na družbenem omrežju zapisala pevka, bodo sredstva od prodaje namenili fundacijama Diaspora Relief in Razom, ki pomagata zagotavljati hrano, prvo pomoč, zatočišče in pomoč pri evakuaciji ljudem, ki želijo zapustiti Ukrajino ali so obtičali na poljski meji. Primarno bo denar namenjen temnopoltim, staroselcem in pripadnikom drugih ras.